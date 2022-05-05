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Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с регионами Беларуси

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с регионами Беларуси Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с регионами Беларуси.
Бизнес
5 мая 2022 г. 16:36
Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с регионами Беларуси

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с регионами Беларуси.

Как сообщает Report со ссылкой на "Белта", об этом сегодня заявил посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев на встрече с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко.

"Азербайджано-белорусские отношения строятся на высоком уровне доверия наших президентов. Прямой показатель - товарооборот между странами. В 2020 году он был 425 млн долларов, а в 2021 году мы дошли почти до 1 млрд долларов", - обратил внимание Ульви Бахшалиев. Он отметил, что в Азербайджане намечены большие инфраструктурные проекты. "Опыт Беларуси для нас очень интересен. Поэтому визит в регионы начинаем с экономического блока, налаживаем контакты с компаниями. Сегодня посетили компанию "СТиМ", нас заинтересовало", - рассказал посол.

В частности, в январе - марте этого года товарооборот между Брестской областью и Азербайджаном вырос почти на 50%. Например, в 15 раз увеличились поставки машин или механизмов для уборки и обмолота сельхозкультур. Брестчане экспортируют также аккумуляторы, мебель. "Но все же основной наш экспорт в Азербайджан - продукты питания, больше идет молочной продукции. У нас аграрная область. В этом году, наверное, выйдем почти на 30% всего экспорта мясо-молочной продукции в республике", - отметил Юрий Шулейко.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri: "Belarusun regionları ilə əməkdaşlıqda maraqlıyıq"

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