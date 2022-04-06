Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Мексикой в сфере таможенного дела

"Азербайджан надеется подписать в этом году с Мексикой "Соглашение о взаимной административной помощи и обмене информацией в области таможенного дела".

"Азербайджан надеется подписать в этом году с Мексикой "Соглашение о взаимной административной помощи и обмене информацией в области таможенного дела".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), об этом председатель комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев сказал на встрече с послом Мексики в нашей стране Родриго Лабардини.

По его словам, это соглашение простимулирует развитие связей между таможенными органами двух стран.

Коснувшись объема товарооборота между Азербайджаном и Мексикой, он отметил наличие возможностей для дальнейшего увеличения товарооборота и важность максимального использования этих возможностей.

Посол Р.Лабардини подчеркнул, что мексиканское правительство придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, взаимное сотрудничество имеет большое значение для обеих стран.

Он заявил, что таможенные службы занимают особое место в развитии торгово-экономических связей, а также отметил важность взаимодействия, обмена опытом для углубления сотрудничества.