 Наверх

Азербайджан заинтересован в инвестициях в Черногорию

​Азербайджан заинтересован в инвестициях в Черногорию

Азербайджанские инвесторы заинтересованы в инвестициях в Черногорию.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Черногории Эльдар Гасанов на встрече с премьер-министром страны Душко Марковичем.

На встрече подчеркнута возможность расширения связей между Азербайджаном и Черногорией за счет расширения инвестиций в туризм, энергетику и инфраструктуру.

Посол сказал, что азербайджанские инвесторы заинтересованы во вложениях в туристические центры отдыха, а также в инфраструктурные проекты.

В ходе встречи также затронут вопрос организации прямых рейсов между Черногорией и Азербайджаном. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi