Азербайджан за неделю поставил в Россию почти 3 млн штук яиц

В Россию поступила очередная партия пищевых яиц из Азербайджана, в количестве 2,7 млн штук.

В Россию поступила очередная партия пищевых яиц из Азербайджана, в количестве 2,7 млн штук.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Россельхознадзоре.

"В период с 26 февраля по 3 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,7 млн штук и Турции в количестве 633,6 тыс. штук для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что по состоянию на 4 марта в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 28,5 млн штук пищевых яиц.