Азербайджан за 8 месяцев экспортировал сахар и кондитерские изделия на 24 млн долларов

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал 31 тыс. тонн сахара и сладких кондитерских изделий на сумму 24,2 млн долларов США, что на 38 % больше показателя аналогичного периода 2023 года в стоимостном и на 36% больше - в количественном выражени

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал 31 тыс. тонн сахара и сладких кондитерских изделий на сумму 24,2 млн долларов США, что на 38 % больше показателя аналогичного периода 2023 года в стоимостном и на 36% больше - в количественном выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

В августе из страны было экспортировано 6 846 тонн сахара и сладких кондитерских изделий на сумму 5,3 млн долларов США, что в 2 раза и 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года соответственно.

За 8 месяцев Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 30 млрд 995 млн долларов США. Из внешнеторгового оборота 18 млрд 232 млн долларов США приходится на экспорт, а 12 млрд 764 млн долларов США - на импорт.