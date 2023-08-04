Азербайджан за 7 месяцев импортировал из Юго-Восточной Анатолии товары на 45 млн долларов

В январе-июле текущего года Азербайджан (Нахчыванская АР) импортировал из региона Юго-Восточной Анатолии Турции товары на сумму 45,218 млн долларов США. Об этом сообщает Report со ссылкой на Союз экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и

В январе-июле текущего года Азербайджан (Нахчыванская АР) импортировал из региона Юго-Восточной Анатолии Турции товары на сумму 45,218 млн долларов США.



Об этом сообщает Report со ссылкой на Союз экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов переработки Юго-Восточной Анатолии.



Согласно данным, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Всего за отчетный период из региона было экспортировано продукции на сумму 6473,97 млн долларов, что на 6% меньше, чем в прошлом году.



За 7 месяцев наибольший объем экспорта из региона Юго-Восточной Анатолии был осуществлен в страны Ближнего Востока (2 млрд 530,344 млн долларов; на 7% меньше), в страны Европейского Союза (1 008,345 млн долларов; на 15% меньше) и страны американского континента (967,443 млн долларов; на 18% больше).