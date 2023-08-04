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Азербайджан за 7 месяцев импортировал из Юго-Восточной Анатолии товары на 45 млн долларов

Азербайджан за 7 месяцев импортировал из Юго-Восточной Анатолии товары на 45 млн долларов В январе-июле текущего года Азербайджан (Нахчыванская АР) импортировал из региона Юго-Восточной Анатолии Турции товары на сумму 45,218 млн долларов США. Об этом сообщает Report со ссылкой на Союз экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и
Бизнес
4 августа 2023 г. 11:40
Азербайджан за 7 месяцев импортировал из Юго-Восточной Анатолии товары на 45 млн долларов

В январе-июле текущего года Азербайджан (Нахчыванская АР) импортировал из региона Юго-Восточной Анатолии Турции товары на сумму 45,218 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Союз экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов переработки Юго-Восточной Анатолии.

Согласно данным, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за отчетный период из региона было экспортировано продукции на сумму 6473,97 млн долларов, что на 6% меньше, чем в прошлом году.

За 7 месяцев наибольший объем экспорта из региона Юго-Восточной Анатолии был осуществлен в страны Ближнего Востока (2 млрд 530,344 млн долларов; на 7% меньше), в страны Европейского Союза (1 008,345 млн долларов; на 15% меньше) и страны американского континента (967,443 млн долларов; на 18% больше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 7 ayda Cənub-Şərqi Anadoludan 45 milyon dollarlıq mal idxal edib

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