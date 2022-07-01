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Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов

Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов За период январь-май 2022 года объем экспорта Азербайджана составил 15,4 миллиарда долларов США, в том числе по ненефтяному сектору - 1,2 млрд долларов.
Бизнес
1 июля 2022 г. 13:04
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов

За период январь-май 2022 года объем экспорта Азербайджана составил 15,4 миллиарда долларов США, в том числе по ненефтяному сектору - 1,2 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщается в июньском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, экспорт в ненефтяном секторе увеличился на 280,6 млн долларов или 30,9% по сравнению с 2021 годом.

За 5 месяцев экспорт плодоовощной продукции увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 219,2 млн долларов. За отчетный период экспорт продукции химической промышленности увеличился в 8 раз, алюминия и изделий из него – в 2 раза, черных металлов и изделий из них – на 49,8%, хлопковой пряжи – на 23,7%, экспорт хлопкового волокна - на 14,5%.

В перечне экспортируемых товаров ненефтяного сектора за отчетный период первое место заняла хлопковая вата (123,7 млн долларов), второе – томаты (91 млн долларов), третье – карбамид (84,1 млн долларов).

В Турцию осуществлен экспорт товаров ненефтяного сектора на сумму 390,2 млн долларов, в Россию - 263,4 млн долларов, в Грузию - 74,7 млн ​​долларов, в Швейцарию - 66,4 млн долларов, в США - 44,5 млн долларов.

Объем экспорта в мае 2022 года составил 3,6 млрд долларов США. Увеличение экспорта в ненефтяном секторе составило 5,7% или 222,4 млн долларов. В мае 2022 года экспорт продовольственных товаров составил 66,4 млн долларов, непродовольственных товаров увеличился на 24,7%, до 156 млн долларов. В мае 2022 года Россия (71,7 млн ​​долларов) заняла первое место в списке стран-импортеров продукции ненефтяного сектора Азербайджана. Второй оказалась Турция (56,5 млн долларов), а третьей - Индия (17 млн ​​долларов).

В первую тройку наиболее экспортируемых в мае 2022 года товаров вошли томаты, хлопковая вата и карбамид с показателями 32,8; 21,2 и 15,9 млн долларов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 5 ayda 124 milyon dollarlıq pambıq mahlıcı satıb

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