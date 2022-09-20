Азербайджан является вторым основным торговым партнером Грузии по объему экспорта в этом году

В январе-августе текущего года Азербайджан был вторым по объему экспорта торговым партнером Грузии.

В январе-августе текущего года Азербайджан был вторым по объему экспорта торговым партнером Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии в январе-августе 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года объем внешней торговли увеличился на 36,6% и составил 11,9 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 36,9% до 3,57 млрд долларов США, а импорт на 36,5% до 8,36 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 4,79 млрд долларов США, что составляет 40,2% внешнеторгового оборота.

В январе-августе 2022 г. Турция возглавляла список крупнейших торговых партнеров Грузии – с 1,8 млрд долларов США; далее следуют: Россия — с 1,5 млрд долларов США; Китай – с 1,2 млрд долларов США; Азербайджан — с 843,3 млн долларов США и США — с 760,4 млн долларов США.

В тот же период крупнейшим торговым партнером Грузии по объему экспорта был Китай — с 502,6 млн долларов США. Далее следуют: Азербайджан — с 421,5 млн долларов США; Россия – с 409,3 млн долларов США; Турция – с 321,5 млн долларов США и Армения — с 302,4 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии были — Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан – с 1,5 млрд долларов США; 1,1 млрд долларов США; 724 млн долларов США; 569,3 млн долларов США и 421,8 млн долларов США.