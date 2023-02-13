Азербайджан является отличным партнером для Израиля

Азербайджан, страна, ставящая перед с собой цели долгосрочного развития, является отличным партнером для Израиля.

Азербайджан, страна, ставящая перед с собой цели долгосрочного развития, является отличным партнером для Израиля.

Как передает Report, об этом сказал в понедельник мэр регионального совета Рамат-Негев Эран Дорон на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

"Очень сложно предсказать, что будет в будущем, однако одно мы знаем точно - чтобы ни было, нужно будет обеспечивать людей едой и водой", - заявил он.

По словам Дорона, Израиль способен добывать воду даже в самых пустынных местах, страна обладает всеми необходимыми технологиями для этого.

По его словам, Рамат-Негев охватывает 20% территории Израиля, регион в основном состоит из пустынь.