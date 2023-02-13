О нас

Азербайджан является отличным партнером для Израиля

Азербайджан является отличным партнером для Израиля Азербайджан, страна, ставящая перед с собой цели долгосрочного развития, является отличным партнером для Израиля.
Бизнес
13 февраля 2023 г. 12:30
Азербайджан является отличным партнером для Израиля

Азербайджан, страна, ставящая перед с собой цели долгосрочного развития, является отличным партнером для Израиля.

Как передает Report, об этом сказал в понедельник мэр регионального совета Рамат-Негев Эран Дорон на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

"Очень сложно предсказать, что будет в будущем, однако одно мы знаем точно - чтобы ни было, нужно будет обеспечивать людей едой и водой", - заявил он.

По словам Дорона, Израиль способен добывать воду даже в самых пустынных местах, страна обладает всеми необходимыми технологиями для этого.

По его словам, Рамат-Негев охватывает 20% территории Израиля, регион в основном состоит из пустынь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan - excellent partner for Israel
Версия на азербайджанском языке Eran Doron: "Azərbaycan İsrail üçün əla tərəfdaşdır"

Самое важное

Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 11:32
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi