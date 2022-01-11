Азербайджан является одним из главных импортеров лесопродукции из Кировской области

В 2021 году Кировская область России экспортировала за рубеж 839 тыс. кубометров лесопродукции, основными партнерами в этой сфере являются Азербайджан, Китай и Казахстан.

В 2021 году Кировская область России экспортировала за рубеж 839 тыс. кубометров лесопродукции, основными партнерами в этой сфере являются Азербайджан, Китай и Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на газету "Кировская правда", об этом сообщили в Россельхознадзоре.

На экспорт шёл круглый лес (81 тыс. кубометров), стойки, крепежный реквизит (208 тыс. кубометров), пиломатериалы (550 тыс. кубометров). Кроме того, за границу отправили 13 435 т палочек для мороженого, 2 671 т спичечной соломки, 14 561 кубометров березового шпона.

Отмечается, что вся продукция прошла фитосанитарный контроль и соответствовала требованиям стран-импортеров. На нее оформлено 17 тыс. фитосанитарных сертификатов.