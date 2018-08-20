Азербайджан является крупнейшим экспортным рынком Грузии

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2018 года Грузия экспортировала в Азербайджан товаров на сумму 251,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении Национальной службы статистики соседней страны.

По информации, крупнейшими экспортными рынками Грузии за данный период являются Азербайджан - 251,8 млн долларов США, Россия - 240,8 млн долларов США и Турция - 172,6 млн долларов США.

Среди экспортируемых из Грузии товарных групп лидерство приходится на медные руды и концентраты, ферросплавы и легковые автомобили.