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    Азербайджан является крупнейшим экспортным рынком Грузии

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2018 года Грузия экспортировала в Азербайджан товаров на сумму 251,8 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении Национальной службы статистики соседней страны.

    По информации, крупнейшими экспортными рынками Грузии за данный период являются Азербайджан - 251,8 млн долларов США, Россия - 240,8 млн долларов США и Турция - 172,6 млн долларов США.

    Среди экспортируемых из Грузии товарных групп лидерство приходится на медные руды и концентраты, ферросплавы и легковые автомобили.

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