Азербайджан выступает против создания офшорных зон

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Министерство налогов выступает против создания офшорных зон в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем совместном заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству и комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса заявил министр налогов Фазиль Мамедов, комментируя мнения депутатов.

По словам министра, нет необходимости в создании офшорных зон в Азербайджане: "Цивилизованные страны в мире сегодня применяют нормальные и прозрачные учетные системы для большего развития экономики. Было бы лучше, если мы также воспользовались этим опытом".

Ф.Мамедов добавил, что вместо офшорных зон целесообразнее создание свободных экономических зон, промышленных парков: "На территории страны уже создаются промышленные кварталы и промышленные парки. Предприниматели в результате деятельности в этих зонах получают льготы. В будущем предпринимателям могут быть выданы более долгосрочные льготы".