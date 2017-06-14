Азербайджан выступает против принятия Косово в ВТО

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Позиция Азербайджана в связи с принятием Косово во Всемирную таможенную организацию (ВТО) совпадает с российской и позициями ряда других стран.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По его словам, этот вопрос станет предметом обсуждения на запланированном через месяц собрании ВТО в Брюсселе (Бельгия).

“Общая позиция Азербайджана, России и ряда других стран заключается в том, что недопустимо принятие в какую-либо международную организацию непризнанного государства. Вопрос поднят при поддержке ряда государств”, - отметил он.