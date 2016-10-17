Азербайджан выставит на приватизацию еще 73 объекта госимущества

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) 8 ноября проведет аукцион по приватизации 73 объектов госимущества.

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет, из них 25 открытых акционерных обществ, 43 малых гособъектов и 5 транспортных средств.

Акционерные общества заняты в сфере хлопководства, птицеводства, агрохимии, транспорта, строительства, ремонта и др. Из малых гособъектов 13 являются малыми государственными предприятиями, 30 – расположенными в отдельных районах Баку и предназначенными для ведения малого бизнеса нежилыми помещениями размером от 10 до 1 700 кв. м.

Аукционные цены варьируются от 3 тыс. до 2,7 млн. манатов.

Напомним, что очередной аукцион по приватизации госимущества назначен на 25 октября. На аукционе будет выставлено 84 объекта, из них 26 открытых акционерных обществ, 36 малых государственных предприятий и объектов и 22 транспортных средств.