Азербайджан выделил 98 млн манатов на создание 13 агропарков

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшний день Национальный фонд помощи предпринимательству (НФПП) выделил 98 млн манатов на создание 13 агропарков в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра экономики Ниязи Сафаров на мероприятии "Возможности сотрудничества резидентов индустриальных парков и кварталов с международными финансовыми институтами", организованном министерством с участием местных представителей международных финансовых институтов и резидентов индустриальных парков и кварталов.

Заместитель премьер-министра сказал, что агропарки являются одним из приоритетных направлений промышленности. По его словам, в стране будут организованы 42 агропарка в 28 районах: "Общая стоимость агропарков в Азербайджане составляет 1,2 млрд манатов, при этом им уже выделены документы о поощрении инвестиций на 350 млн манатов".

Н. Сафаров отметил, что в Азербайджане имеется пять индустриальных парков: "В них действует 25 резидентов. В Сумгайытском химико-промышленном парке зарегистрировано 13 резидентов, ведутся переговоры с другими резидентами. В этот парк вложено 2,4 млрд долларов. Всего в производстве и строительстве здесь задействовано 7600 человек".