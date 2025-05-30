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Азербайджан выдал документ о поощрении инвестиций 19 турецким компаниям

Азербайджан выдал документ о поощрении инвестиций 19 турецким компаниям Азербайджан выдал документ о поощрении инвестиций 19 турецким компаниям
Бизнес
30 мая 2025 г. 12:20
Азербайджан выдал документ о поощрении инвестиций 19 турецким компаниям

Азербайджан продолжает активно привлекать турецких инвесторов, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на 6-м общем собрании TÜİB в Баку

По его словам, на сегодняшний день 19 проектов, учредителями которых являются граждане или компании Турции, уже получили документ о поощрении инвестиций.

"Юридические лица, получившие данный документ, освобождаются от НДС и таможенных пошлин на импорт технологического оборудования и установок, а также от уплаты налогов на имущество и землю, 50% налога на прибыль и подоходного налога", - отметил Алиев.

Он подчеркнул, что турецкие компании активно пользуются благоприятным бизнес-климатом, созданным в Азербайджане. Две страны уже подписали более 300 документов в различных областях, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyə şirkətlərinə verdiyi investisiya təşviqi sənədlərinin sayı açıqlanıb

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