Азербайджан вводит ограничение на стимулирующие продажи табачных изделий

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса обсуждены и рекомендованы на пленарное заседание законопроекты о внесении поправок в законы "О табаке и табачных изделиях" и "О чаеводстве". Как сообщает Report, поправка предусматривает введение ограничения на методы стимулирования продаж табачных изделий.

Согласно поправке в закон "О табаке и табачных изделиях", запрещено предлагать другой товар в качестве подарка при покупке табака и табачных изделий.

В то же время запрещается реклама табака и табачных изделий, оборудования, в том числе курительных трубок, кальянов, электронных сигарет, сигаретной бумаги, зажигалок.

Согласно другой поправке, лица, занимающиеся производством и реализацией табачных изделий не могут быть спонсорами в соответствии со ст. 13.4 и 28 закона "О рекламе".

Отметим, что в настоящее время производители табачной продукции могут беспрепятственно использовать названия своих фирм при спонсировании и рекламе социальных, культурных и образовательных мероприятий без рекламы табака и табачных изделий.

Закон "О чаеводстве" также приведен в соответствие с законом "О рекламе". Согласно предложенной поправке, слова "азербайджанское законодательство" были заменены словами "закон "О рекламе". В новой редакции реклама, продажа или запрет на продажу чайной продукции регулируются законом "О рекламе".

Внесение поправок осуществляется с целью приведения обеих законов в соответствие с законом "О рекламе".