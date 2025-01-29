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Азербайджан возобновил закупки МДФ-плит из Украины

Азербайджан возобновил закупки МДФ-плит из Украины За январь-ноябрь прошлого года Азербайджан импортировал древесноволокнистые плиты (МДФ - Medium Density Fibreboard) объемом 13 млн 831 тыс кв. м на сумму 50,16 млн долларов США.
Бизнес
29 января 2025 г. 15:28
Азербайджан возобновил закупки МДФ-плит из Украины

За январь-ноябрь прошлого года Азербайджан импортировал древесноволокнистые плиты (МДФ - Medium Density Fibreboard) объемом 13 млн 831 тыс кв. м на сумму 50,16 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в стоимостном и на 1% больше - в количественном выражении.

За отчетный период Азербайджан закупил МДВ-плиты у России, Турции, Беларуси, Китая, Ирана и других стран.

Спустя год и 4 месяца Азербайджан возобновил поставки из Украины (0,29 тыс. кв. м на сумму 51,28 тысяч долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ukraynadan MDF lövhələrin alışını bərpa edib

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