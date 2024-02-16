Азербайджан возобновил поставки грузовиков в две страны

В 2023 году Азербайджан импортировал 7 287 грузовиков на сумму 115,4 млн долларов США.

В 2023 году Азербайджан импортировал 7 287 грузовиков на сумму 115,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5% больше показателя 2022 года в стоимостном и на 42% - в количественном выражении.

Азербайджан импортировал грузовики из Германии, Китая, Японии, Италии и Турции.

За отчетный период Азербайджан экспортировал 51 грузовой автомобиль (в 2,7 раза больше, чем годом ранее) на сумму 2,63 млн долларов США (+2,8 раза).

Азербайджан поставил грузовики в Турцию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Украину.

Спустя 4 года и 3 месяца Азербайджан возобновил поставки в Турцию (25 единиц на сумму 1,81 млн долларов США), а спустя год и 6 месяцев - в Украину (6 единиц на сумму 47 тыс. долларов США).