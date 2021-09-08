Азербайджан возобновил инвестиции в экономику Грузии

Во II квартале этого года Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 202,8 тыс. долларов США.

Во II квартале этого года Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 202,8 тыс. долларов США.

Об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это первые инвестиции Азербайджана в соседнюю страну за последние 2 года. Так, Азербайджан в 2020 году отозвал из Грузии 30,8 млн долларов, а в I квартале 2021 года - 6,240 млн долларов.

Общая сумма прямых иностранных инвестиций в грузинскую экономику в апреле-июне составила 234,2 млн долларов.