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Азербайджан возобновил инвестиции в экономику Грузии

Азербайджан возобновил инвестиции в экономику Грузии Во II квартале этого года Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 202,8 тыс. долларов США.
Бизнес
8 сентября 2021 г. 12:45
Азербайджан возобновил инвестиции в экономику Грузии

Во II квартале этого года Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 202,8 тыс. долларов США.

Об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это первые инвестиции Азербайджана в соседнюю страну за последние 2 года. Так, Азербайджан в 2020 году отозвал из Грузии 30,8 млн долларов, а в I квартале 2021 года - 6,240 млн долларов.

Общая сумма прямых иностранных инвестиций в грузинскую экономику в апреле-июне составила 234,2 млн долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan resumes investment in Georgian economy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunu bərpa edib

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