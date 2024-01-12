Азербайджан возобновил импорт лодок и катеров из двух стран

В январе-октябре 2023 года в Азербайджан импортировано 293 лодок и катеров на сумму 3,6 миллиона долларов США.

В январе-октябре 2023 года в Азербайджан импортировано 293 лодок и катеров на сумму 3,6 миллиона долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 3% меньше в стоимостном выражении и в 22 раза - в количественном.

За отчетный период Азербайджан импортировал 15 лодок и катеров (+7,5 раз) на сумму 3,3 млн долларов США из Соединенных Штатов (в 174 раза больше, чем годом ранее), 170 единиц на сумму 99,3 тыс. долларов США (+11 раз) из Китая (-40 %). 71 единицу на сумму 63,6 тыс. долларов США из Португалии (год назад поставок не было), 14 единиц на сумму 52,7 тыс. долларов США из Италии, 4 единицы на сумму 41,3 тыс. долларов США из Турции (год назад поставок не было).

После перерыва в 9 лет и 5 месяцев Азербайджан возобновил поставки из Болгарии (1 единица стоимостью 11,3 тыс. долларов США) и из Италии после перерыва в 3 года.