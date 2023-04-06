Азербайджан возобновил импорт листового стекла из США

В январе текущего года Азербайджан импортировал 157,2 тыс. квадратных метров листового стекла на сумму 937 тыс. долларов США.

В январе текущего года Азербайджан импортировал 157,2 тыс. квадратных метров листового стекла на сумму 937 тыс. долларов США.

Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 26% больше показателя аналогичного периода 2022 года в стоимостном выражении и на 50% меньше в количественном.

Из Ирана закуплено 94,7 тыс. кв. м (-68%) стоимостью 477,3 тыс. долларов (на 20% меньше, чем год назад), из России - 48,2 тыс. кв. м (+3, 3 раза) на 365 тыс. долларов (+2,5 раза), из Украины - 13,9 тыс. кв. м на 82,5 тыс. долларов (год назад поставок не было), из Соединенных Штатов Америки - 0,5 тыс. кв. м на 11,9 тыс. долларов.

После перерыва в два года были возобновлены поставки из США.

За отчетный период из Азербайджана за рубеж было отправлено 171,7 тыс. квадратных метров (-47%) листового стекла на сумму 742 тыс. долларов (-48%).