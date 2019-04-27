Азербайджан возглавит европейский регион Всемирной таможенной организации

Сегодня завершилась проходящая в Санкт-Петербурге (Россия) конференция глав таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТО).

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, на международном мероприятии Азербайджан представила делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета Сафаром Мехтиевым.

На конференции обсудили вопросы адаптации транзитных систем Европейского региона ВТО, использования в органирзации дополнительных языков, итогов рабочей группы по присоединению к ВТО, приоритетов Европейского региона в подготавливаемом Стратегическом плане на 2019-2022 годы, усовершенствования правил и процедур ВТО и т.д.

На конференции заслушали отчеты руководителя расположенного в Баку Европейского регионального офиса по усилению потенциала организации и председателя финансового комитета организации.

Далее состоялись долгие обсуждения, после которых принято решение о том, что Азербайджан в течение 2 лет возглавит европейский регион Всемирной таможенной организации. Кроме того, на этот период Азербайджан будет представлен в качестве замглавы Совета таможенного сотрудничества ВТО.