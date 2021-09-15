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Азербайджан вошел в ТОП-10 потребителей продукции из Удмуртии

Азербайджан вошел в ТОП-10 потребителей продукции из Удмуртии В январе-июне 2021 года Азербайджан занял седьмое место в списке основных потребителей продукции из Удмуртии (субъект РФ) с удельным весом в 1,6%
Бизнес
15 сентября 2021 г. 22:32
Азербайджан вошел в ТОП-10 потребителей продукции из Удмуртии

В январе-июне 2021 года Азербайджан занял седьмое место в списке основных потребителей продукции из Удмуртии (субъект РФ) с удельным весом в 1,6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".

По данным Приволжского таможенного управления, за этот период товарооборот между странами составил 6 млн долларов США (рост за год на 11%).

На экспорт в Азербайджан пришлось 5 138,8 тыс. долларов, а 921,3 тыс. долларов - импорт азербайджанских товаров. Страна является главным торговым партнером Удмуртии на Южном Кавказе.

В первые полгода больше всего экспорта было направлено в Уганду (48,6%), Беларусь (16,9%), Казахстан (9,3%), Узбекистан (3,9%), Нидерланды (2,7%), Германию (1,8%), Азербайджан (1,6%) и Украину (1,5%).

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