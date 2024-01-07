Азербайджан вошел в пятерку стран, учредивших наибольшее число компаний в турецкой Анталии

Азербайджан вошел в пятерку стран, граждане которых учредили в прошлом году в Турецкой Анталии наибольшее число компаний.

Азербайджан вошел в пятерку стран, граждане которых учредили в прошлом году в Турецкой Анталии наибольшее число компаний.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, в прошлом году в Анталии было учреждено 6 765 компаний, в том числе 791 с иностранным капиталом. Число компаний российского происхождения составило 255, второе место в списке заняла Германия - 83 компании, третье - Иран (64 компании), четвертое - Украина (53 компании), первую пятерку замкнул Азербайджан (42 компании).

По направлениям деятельности преобладает сфера строительства, есть компании, функционирующие в области информатики, ресторанного бизнеса, общепита и развлечений.

РФ также занимает первое место среди стран по числу совместных с Турцией предприятий - 1 217, вторым идет Германия (765 компаний), третьим - Иран (675 компаний).

Первая иностранная компания в Анталии была учреждена в 1970 году.