​Азербайджан вновь вернется к упрощенным таможенным декларациям

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан вновь готовится внедрить упрощенные таможенные декларации.

Как передает Report, об этом сообщил сотрудник Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Джафар Гулузаде: "Тем самым предприниматели выиграют время на операциях импорта и экспорта".

По словам Д.Гулузаде, для предпринимателей, проводящих импортно-экспортные операции в сфере поставок по трубо- и электропроводам, предусмотрены неполные таможенные декларации: "В полной таможенной декларации имеются 54 графы. В новых декларациях изъято большинство из этих граф. Предприниматель заполняет неполную декларацию, затем отвечает на оставшиеся вопросы и представляет полную версию таможенному органу в течение 30 дней".