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    ​Азербайджан вновь вернется к упрощенным таможенным декларациям

    Это сэкономит время предпринимателей

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан вновь готовится внедрить упрощенные таможенные декларации.

    Как передает Report, об этом сообщил сотрудник Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Джафар Гулузаде: "Тем самым предприниматели выиграют время на операциях импорта и экспорта".

    По словам Д.Гулузаде, для предпринимателей, проводящих импортно-экспортные операции в сфере поставок по трубо- и электропроводам, предусмотрены неполные таможенные декларации: "В полной таможенной декларации имеются 54 графы. В новых декларациях изъято большинство из этих граф. Предприниматель заполняет неполную декларацию, затем отвечает на оставшиеся вопросы и представляет полную версию таможенному органу в течение 30 дней". 

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