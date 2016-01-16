​Азербайджан вложит $50 млн в производство биоэтанола на Украине

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские инвесторы намерены вложить около $50 млн в переработку сои и выпуск биоэтанола в Сумской области Украины.

Как передает Report со ссылкой на Delo.UA, об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Николай Клочко.

Руководство Сумской ОГА достигло договоренности с азербайджанскими инвесторами об открытии в Роменском районе завода по переработке сои мощностью 220-250 тыс. т и объемом инвестиций до $22 млн.

«Кроме того, на базе бывшего Велико-Жовтневого сахарного завода в Белопольском районе в 2016 г. запланирован запуск I очереди предприятия по производству альтернативных видов топлива, в частности, биоэтанола. В это предприятие ожидаем инвестиции в сумме до $30 млн», — рассказал Николай Клочко.

Он подчеркнул, что эти инвестиционные проекты имеют конкретные договоренности и действия.

Клочко уточнил, что на начальном этапе работы завода по переработке сои планируется создать более 200 рабочих мест. Другая информация об инвесторах пока отсутствует.