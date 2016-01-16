 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджан вложит $50 млн в производство биоэтанола на Украине

    Достигнута договорённость о строительстве завода в Сумской области

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские инвесторы намерены вложить около $50 млн в переработку сои и выпуск биоэтанола в Сумской области Украины.

    Как передает Report со ссылкой на Delo.UA, об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Николай Клочко.

    Руководство Сумской ОГА достигло договоренности с азербайджанскими инвесторами об открытии в Роменском районе завода по переработке сои мощностью 220-250 тыс. т и объемом инвестиций до $22 млн.

    «Кроме того, на базе бывшего Велико-Жовтневого сахарного завода в Белопольском районе в 2016 г. запланирован запуск I очереди предприятия по производству альтернативных видов топлива, в частности, биоэтанола. В это предприятие ожидаем инвестиции в сумме до $30 млн», — рассказал Николай Клочко.

    Он подчеркнул, что эти инвестиционные проекты имеют конкретные договоренности и действия.

    Клочко уточнил, что на начальном этапе работы завода по переработке сои планируется создать более 200 рабочих мест. Другая информация об инвесторах пока отсутствует.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi