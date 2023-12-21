Азербайджан вложил в экономику Турции около 20 млрд долларов

С 1995 года до 1 июля этого года Азербайджан инвестировал в экономику Турции 19,9 млрд долларов США.

С 1995 года до 1 июля этого года Азербайджан инвестировал в экономику Турции 19,9 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

По его словам, Турция занимает первое место по объему инвестиций Азербайджана в зарубежные страны.

"Это наглядный показатель развития инвестиционного партнерства между нашими странами. Отрадно, что среди стран, инвестирующих в ненефтегазовый сектор Азербайджана, Турция занимает первое место", - сказал министр.

Он также отметил, что стоимость торгового оборота двух стран в январе-ноябре 2023 года превысила 7,2 млрд долларов США: "Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2022 года".