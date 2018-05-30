Азербайджан входит в тройку лидеров по экспорту легковых авто из России

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ По статистике на первый квартал 2018 года Азербайджан находится на третьем месте по основным направлением экспорта автомобилей из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

По основным направлениям экспорта лидирует Латвия - пятая часть российского экспорта за отчетный период пришлась на эту страну (912 шт.). На второй строчке рейтинга находится Украина (881 шт.), а замыкает тройку лидеров Азербайджан (593 шт.).