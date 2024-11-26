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Азербайджан входит в число стран, полностью соблюдающих требования по прозрачности налоговой системы

Азербайджан входит в число стран, полностью соблюдающих требования по прозрачности налоговой системы
Бизнес
26 ноября 2024 г. 12:48
Азербайджан входит в число стран, полностью соблюдающих требования по прозрачности налоговой системы

Азербайджан стал одной из 18 стран, которые полностью соответствуют международным стандартам по обмену налоговой информацией и прозрачности.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями, его результаты" в Баку.

По ее словам, в рейтинговой оценке Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняли участие налоговые администрации 123 стран. "Только 18 налоговых администраций удостоены высшего рейтинга, из которых четыре вошли в него после ужесточения критериев оценки в 2019 году. Азербайджан стал одной из этих четырех стран", - отметила Самира Мусаева.

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Версия на английском языке Azerbaijan achieves top compliance in tax information exchange, transparency
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vergi sistemində məlumat mübadiləsinə və şəffaflığa tam əməl edən 18 ölkədən biridir

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