Азербайджан вернул 64 тонны перца, импортированного из Турции

Азербайджан вернул 64 тонны импортированного из турецкой провинции Артвин свежего перца, зараженного карантинным заболеванием.

Азербайджан вернул 64 тонны импортированного из турецкой провинции Артвин свежего перца, зараженного карантинным заболеванием.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкую прессу.

Азербайджан проинформировал турецкую сторону, что больше не будет принимать фитосанитарный сертификат, выданный Департаментом сельского и лесного хозяйства Артвинского района. Теперь перец, томаты, баклажаны, семена, саженцы и фрукты будут экспортироваться из Турции в Азербайджан на новых условиях. Компания-экспортер должна будет предоставлять отдельный санитарный сертификат.

По решению Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, вся партия экспортируемых в Азербайджан овощей и фруктов будет проходить лабораторные исследования. Ранее пробы с продукции брались выборочно.

По данным Союза экспортеров Средиземноморского региона, Азербайджан занимает 16-е место в списке 20 крупнейших импортеров цитрусовых из Турции в 2020-2021 годах. За прошлый год экспорт цитрусовых в Азербайджан увеличился на 61% по объему и на 33% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.