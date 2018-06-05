Азербайджан ведет переговоры с Грузией о совместном контроле на "Сыныгкерпю"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан намерен построить здание по совместному контролю с Грузией на таможенно-пропускном пункте "Сыныгкерпю".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

По словам Мехтиева, сейчас идут переговоры с Грузией по данному вопросу: "Если мы достигнем договоренности, впервые в регионе будет осуществляться совместный таможенный контроль за пассажирами и грузами".