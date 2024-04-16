Азербайджан вдвое увеличил импорт электромобилей

В январе-марте текущего года Азербайджан импортировал 19 571 автомобиль различного назначения на сумму 361 млн долларов США.

В январе-марте текущего года Азербайджан импортировал 19 571 автомобиль различного назначения на сумму 361 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК), это соответственно на 5,9% меньше и на 14,6% больше аналогичного периода прошлого года.

За 3 месяца импорт моторных транспортных средств, рассчитанных на перевозку 10 и более человек, включая водителя, снизился на 23,9% до 35 единиц (на сумму 2,254 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, в основном рассчитанных на перевозку пассажиров, снизился на 8,6% до 17 610 единиц (на сумму 315,79 млн долларов США).

3 615 этих транспортных средств (на сумму 117 985 млн долларов США) оснащены как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, а 830 (на сумму 35 309 млн долларов США) - только электродвигателем.

Это означает рост первого на 18,6%, а второго — в 2 раза.

Импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 33,1% до 1 821 единицы (на сумму 32,372 млн долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения снизился на 13,2% до 105 единиц (на сумму 10,607 млн долларов США).