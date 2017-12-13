Азербайджан вдвое увеличил импорт автомобилей

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года в Азербайджан импортировано 9 828 единиц автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 5 008 единиц или в 2,04 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Так, за 11 месяцев прошлого года в страну было ввезено 4 820 автомобилей.

По информации, среди ввозимых в страну автомобилей 169 или 1,72% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя, 8 527 или 87,27% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 1 014 или 10,32% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 68 или 0,69% - моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, выросло в 2,11 раза или на 89, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, снизилось в 2,03 раза или на 4 333, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - в 2,19 раза или на 511. Импорт моторных транспортных средств специального назначения сократился на 15 или 18,07%.