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Азербайджан в январе закупил у Турции одежду на 3,5 млн долларов

Азербайджан в январе закупил у Турции одежду на 3,5 млн долларов В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан одежды на сумму 3,541 млн долларов США.
Бизнес
4 февраля 2022 г. 16:01
Азербайджан в январе закупил у Турции одежду на 3,5 млн долларов

В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан одежды на сумму 3,541 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TIM), это на 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость общего экспорта турецкой одежды в прошлом месяце составила 1 596,441 млн долларов, что на 5,5% больше в годовом исчислении. Крупнейшими импортерами одежды из соседней страны стали Германия (323,1 млн долларов, на 7,3% больше), Испания (180,2 млн долларов, на 4,9% больше) и Нидерланды (146,657 млн долларов, на 5,1% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijanis buy $3.5 million worth clothes from Turkey in January
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yanvarda Türkiyədən 3,5 milyon dollarlıq geyim alıb

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