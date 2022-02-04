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Азербайджан в январе закупил у Турции химтовары на 31 млн долларов

Азербайджан в январе закупил у Турции химтовары на 31 млн долларов В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан химические товары на сумму 30,743 млн долларов США.
Бизнес
4 февраля 2022 г. 16:12
Азербайджан в январе закупил у Турции химтовары на 31 млн долларов

В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан химические товары на сумму 30,743 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TIM), это на 12,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В прошлом месяце общий объем экспорта химтоваров Турции составил 2 млрд 135,683 млн долларов США , что на 30,1% больше в годовом исчислении. Крупнейшими импортерами химтоваров из Турции стали Нидерланды (152,839 млн долларов США, на 277,7% больше), Италия (139,383 млн долларов США, на 35,2% больше) и США (124,679 млн долларов США, на 49,3% больше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yanvarda Türkiyədən 31 milyon dollarlıq kimyəvi maddə alıb

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