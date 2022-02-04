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Азербайджан в январе увеличил импорт фруктов и овощей из Турции на 16%

Азербайджан в январе увеличил импорт фруктов и овощей из Турции на 16% В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан плодоовощную продукцию на сумму 692,8 доллара США.
Бизнес
4 февраля 2022 г. 16:43
Азербайджан в январе увеличил импорт фруктов и овощей из Турции на 16%

В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан плодоовощную продукцию на сумму 692,8 доллара США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TIM), это на 16,4% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В прошлом месяце общий объем экспорта плодоовощной продукции Турции составил 173,305 млн долларов, что на 33,6% больше, чем в прошлом году. Крупнейшими импортерами фруктов и овощей соседней страны стали США (30,577 млн долларов, на 62,7% больше), Германия (23,758 млн долларов, на 22,3% больше) и Ирак (18,836 млн долларов, на 63,2% больше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yanvarda Türkiyədən meyvə-tərəvəz idxalını 16% artırıb

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