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Азербайджан увеличил импорт продукции автомобильной промышленности из Турции

Азербайджан увеличил импорт продукции автомобильной промышленности из Турции В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан продукции автомобильной промышленности на сумму 13,627 млн долларов США.
Бизнес
4 февраля 2022 г. 16:23
Азербайджан увеличил импорт продукции автомобильной промышленности из Турции

В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан продукции автомобильной промышленности на сумму 13,627 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TIM), это на 50% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Стоимость общего экспорта продукции автомобильной промышленности Турции в прошлом месяце составила 2 230,189 млн долларов, что на 1,6% меньше, чем в годовом исчислении. Крупнейшими импортерами продукции автомобильной промышленности соседней страны стали Германия (324,680 млн долл, на 1,1% больше), Великобритания (268,160 млн долл, на 33,6% больше) и Франция (182,112 млн долл, на 40,3% меньше).

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Версия на английском языке Azerbaijan increases imports of motor car industry products from Turkey by 50%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yanvarda Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalını 50 % artırıb

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