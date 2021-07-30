Азербайджан в первом полугодии экспортировал томатов на 124 млн долларов

В первом полугодии этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 8,8 млрд долларов США, а экспорта ненефтяного сектора -1,2 млрд долларов.

В первом полугодии этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 8,8 млрд долларов США, а экспорта ненефтяного сектора -1,2 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Экспорт в ненефтяном секторе к аналогичному периоду 2020 года увеличился на 248 млн долларов или на 27,1%. За указанный период наблюдался рост ненефтяного и газового экспорта на душу населения. Так, экспорт нефти и газа в первом полугодии 2017 года составлял 82 доллара в год, в 2018 году - 94 доллара, в 2019 году - 97 долларов. Хотя этот показатель упал до 91 доллара в связи с пандемией, впервые в истории поднялся до 116 долларов за первые 6 месяцев текущего года.

Объем внешней торговли в июне составил 2,4 млрд долларов, экспорт за текущий период - 1,4 млрд, импорт - 997,1 млн долларов. Рост экспорта по ненефтяному сектору вырос на 33,7% и составил 254,9 млн долларов. В июне доля ненефтяных поставок в общем объеме экспорта достигла почти 20%.

В первую тройку экспортных товаров ненефтяного сектора в январе-июне 2021 года вошли помидоры (123,6 млн долларов), очищенный от семян хлопок (121,9 млн), золото (107,9 млн).

В отчетном периоде больше всего товаров ненефтяного сектора экспортировано в Россию (403,8 млн долларов), Турцию (309,5 млн долларов), Швейцарию (117,6 млн долларов), Грузию (80,2 млн долларов) и США (30,3 млн долларов).

В июне 2021 года Россия также заняла первое место в списке стран с наибольшим объемом ненефтяного экспорта (124,4 млн долларов). На втором месте в списке Турция (54,5 млн), на третьем - Швейцария (26,5 млн).

В списке товаров ненефтяного сектора в июне на первом месте оказались томаты (36,6 млн долларов), на втором - вишня и черешня (29,3 млн), на третьем - золото (20,5 млн).