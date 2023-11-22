Азербайджан в очередной раз примет участие в выставке Международная зеленая неделя в Германии

Азербайджан в 14-й раз примет участие в выставке продовольствия, сельского хозяйства и садоводства Международная зеленая неделя – 2024 (International Green Week – 2024), которая пройдет 19-28 января в столице Германии Берлине.

Азербайджан в 14-й раз примет участие в выставке продовольствия, сельского хозяйства и садоводства Международная зеленая неделя (International Green Week), которая пройдет 19-28 января в столице Германии Берлине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, мероприятие будет организовано в Messe Berlin (Berlin ExpoCenter City). Наша страна будет представлена на выставке стендом Made in Azerbaijan.

Выставка Международная зеленая неделя, считающаяся одной из крупнейших в Европе, проводится в 14-й раз с 1926 года. В работе выставки принимают участие более 1500 компаний из почти 70 стран, 5000 представителей СМИ, около полумиллиона посетителей.