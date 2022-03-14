Азербайджан в феврале закупил в Турции электронику на 24 млн долларов

В феврале этого года Азербайджан импортировал из Турции электронику на сумму 24,1 млн долларов США.

В феврале этого года Азербайджан импортировал из Турции электронику на сумму 24,1 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в сообщении Ассамблеи экспортеров Турции (TIM).

Согласно данным, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце общий объем экспорта электроники из Турции составил 1 177 млн долларов, что на 10,6% больше, чем годом ранее. Крупнейшими покупателями электроники из Турции стали Великобритания (129,2 млн долларов), Германия (109,9 млн долларов), Франция (72,4 млн долларов) и Италия (62 млн долларов).