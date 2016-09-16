Азербайджан в этом году в 6 раз сократил импорт автомобилей

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года в Азербайджан импортировано 3 454 единицы автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 17 693 единицы или на 83,67% (в 6,1 раз) меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

За этот период импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, сократился на 632 единицы или 92,13% (в 12,7 раз) - до 54 единиц.

Количество ввозимых легковых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, и других моторных транспортных средств сократилось на 15 840 единиц или 84,16% (в 6,33 раза) и составило 2 981 единицу.

За отчетный период в страну завезено 342 единицы моторных транспортных средств для перевозки грузов, что на 1 095 единиц или на 76,20% (в 4,2 раза) меньше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств специального назначения также сократился на 126 единиц или 62,07% (в 1,61 раз) - до 77 единиц.