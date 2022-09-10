Азербайджан в этом году увеличил импорт мебели и лесоматериалов из Турции

В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал из Турции мебель, бумагу и лесоматериалы на сумму 95,592 млн долларов США.

В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал из Турции мебель, бумагу и лесоматериалы на сумму 95,592 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Ассамблеи экспортеров Турции.

По данным, это на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в августе этого года Турция экспортировала в Азербайджан мебель, бумагу и лесоматериалы на сумму 16,381 млн долларов, что на 32,2% больше, чем в прошлом году.

За первые 8 месяцев этого года стоимость всего турецкого экспорта мебели, бумаги и лесной продукции увеличилась на 26,4% в годовом исчислении, до 5,46 млрд долларов, а в июле она увеличилась на 21,2%, до 0,733 млрд долларов.