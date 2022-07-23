Азербайджан в этом году среди основных импортеров пиломатериалов из Башкортостана

За первое полугодие 2022 года Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан проконтролирован экспорт 73 202 кубометров пиломатериалов.

За первое полугодие 2022 года Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан проконтролирован экспорт 73 202 кубометров пиломатериалов.

Как передает Report со ссылкой на Федеральную службу России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), специалистами отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля Управления было оформлено 1 944 фитосанитарных сертификатов на продукцию переработки древесины.

География поставок пиломатериалов охватывает ближнее и дальнее зарубежье, страны Европейского и Таможенного союза, СНГ, Юго-Восточной Азии - более чем 16 стран мира. Обрезные и срощенные доски, брус отгружены в Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Китайскую Народную Республику, Латвию, Литву, Социалистическую Республику Вьетнам, Узбекистан, Эстонию, Чехию.

Все партии подкарантинной продукции прошли лабораторные исследования в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ на наличие карантинных объектов. Продукция деревообрабатывающих предприятий региона соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности стран-импортеров.