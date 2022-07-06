Азербайджан в этом году проведет Investment roadshow в нескольких городах Турции

Осенью этого года в нескольких городах Турции планируется проведение Investment roadshow.

Осенью этого года в нескольких городах Турции планируется проведение Investment roadshow.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Ю.Абдуллаев попросил поддержки у турецких бизнесменов для успешного проведения этого мероприятия: "Считаю, что наши партнеры, которые здесь находятся, могут поддержать нас в этом вопросе, и мы уверены, что они проявят активность в этом вопросе".