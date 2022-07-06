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Азербайджан в этом году проведет Investment roadshow в нескольких городах Турции

Азербайджан в этом году проведет Investment roadshow в нескольких городах Турции Осенью этого года в нескольких городах Турции планируется проведение Investment roadshow.
Бизнес
6 июля 2022 г. 13:40
Азербайджан в этом году проведет Investment roadshow в нескольких городах Турции

Осенью этого года в нескольких городах Турции планируется проведение Investment roadshow.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Ю.Абдуллаев попросил поддержки у турецких бизнесменов для успешного проведения этого мероприятия: "Считаю, что наши партнеры, которые здесь находятся, могут поддержать нас в этом вопросе, и мы уверены, что они проявят активность в этом вопросе".

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Версия на английском языке Azerbaijan to hold "Investment roadshow" in several cities of Turkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il Türkiyənin bir neçə şəhərində "Investment roadshow" keçirəcək

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