Азербайджан в этом году отправил в Ставрополье около 4 тыс. тонн фруктов и овощей

Азербайджан в этом году отправил в Ставрополье около 4 тыс. тонн фруктов и овощей

Северо-Кавказское Межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) проверило более 39 тысяч тонн фруктов и овощей, импортируемых Ставропольским краем с начала этого года. Это в 2,5 раза бол

https://static.report.az/photo/e8103fdf-6010-3aa7-b592-97e072f0ddac.png https://static.report.az/photo/e8103fdf-6010-3aa7-b592-97e072f0ddac.png

Северо-Кавказское Межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) проверило более 39 тысяч тонн фруктов и овощей, импортируемых Ставропольским краем с начала этого года. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор. Согласно информации, продукция в основном импортировалась из Армении (32,2 тыс. тонн), Азербайджана (3,5 тыс. тонн) и Ирана (3,4 тыс. тонн). В основном это были картофель, виноград, персики и сливы, а также хурма, нектарины и фейхоа, импорт которых увеличился по сравнению с прошлым годом. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram