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Азербайджан в этом году отправил в Ставрополье около 4 тыс. тонн фруктов и овощей

Азербайджан в этом году отправил в Ставрополье около 4 тыс. тонн фруктов и овощей Северо-Кавказское Межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) проверило более 39 тысяч тонн фруктов и овощей, импортируемых Ставропольским краем с начала этого года. Это в 2,5 раза бол
Бизнес
19 ноября 2021 г. 15:53
Азербайджан в этом году отправил в Ставрополье около 4 тыс. тонн фруктов и овощей

Северо-Кавказское Межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) проверило более 39 тысяч тонн фруктов и овощей, импортируемых Ставропольским краем с начала этого года. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, продукция в основном импортировалась из Армении (32,2 тыс. тонн), Азербайджана (3,5 тыс. тонн) и Ирана (3,4 тыс. тонн). В основном это были картофель, виноград, персики и сливы, а также хурма, нектарины и фейхоа, импорт которых увеличился по сравнению с прошлым годом.

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