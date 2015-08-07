​Азербайджан в этом году импортировал 360 кг серебра

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года Азербайджан импортировал 360 кг серебра на общую сумму 227,2 тыс. долларов. Отметим, что в соответствующие периоды 2013 и 2014 годов не осуществлялся импорт серебра.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за этот период экспортировано 47,1 кг серебра на общую сумму 25 тыс. долларов, что в стоимостном выражении означает сокращение экспорта в 5 раз. Так, в первой половине 2014 года экспортировано 195,7 кг серебра на общую сумму 127,6 тыс. долларов.

Отметим, что за первое полугодие текущего года добыча серебра в Азербайджане в годовом исчислении сократилась на 76,2% и составила 46,5 кг.