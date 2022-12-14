Азербайджан в этом году импортировал 24 тыс. тонн продовольственной пшеницы из Чувашии и Ульяновской области

13:14

Управление Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Чувашии и Ульяновской области проконтролировало 24 179 тонн продовольственной пшеницы, экспортированной из региона в Азербайджан с начала этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, с начала этого года из региона было вывезено в общей сложности более 42 тысяч тонн зерна. Из них 35 008 тонн или 83,4% составила продовольственная пшеница.

Все продукты проверены в аккредитованной лаборатории.

Всего за отчетный период Россельхознадзор выдал 926 фитосанитарных сертификатов.