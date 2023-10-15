Азербайджан в числе стран, создавших больше всего совместных компаний в турецкой Анталии

Азербайджан вошел в первую четверку стран, создавших совместные предприятия в турецкой провинции Анталья.

Азербайджан вошел в первую четверку стран, создавших совместные предприятия в турецкой провинции Анталья.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, за 9 месяцев текущего года в Анталье заработали 666 компаний с иностранными партнерами, лидирует в списке РФ.

Также увеличилось количество компаний с иностранными партнерами, зарегистрированных в Торгово-промышленной палате Антальи (ATSO). Отмечается, что количество компаний с иностранным капиталом, которое в прошлом году составляло 5 695, за 9 месяцев текущего года достигло 6 108.

Председатель совета директоров палаты Али Бахар сообщил, что ATSO зарегистрировала 35 тыс. действующих компаний, из них 6 108 являются совместными предприятиями.

"По числу совместных иностранных компаний Анталья занимает второе место после Стамбула. В списке лидируют компании из РФ - 1 224 предприятия. Далее следуют Германия - 751 компания, Иран - 676 компаний и Азербайджан - 302 компании", - уточнил А.Бахар.