Азербайджан в числе основных торговых партнеров иранской провинции

В первом месяце иранского календарного года (21 марта - 20 апреля) Азербайджан был в пятерке основных импортеров из провинции Восточный Азербайджан.

В первом месяце иранского календарного года (21 марта - 20 апреля) Азербайджан был в пятерке основных импортеров из провинции Восточный Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

По данным, в первом месяце из иранской провинции Восточный Азербайджан было экспортировано 164 тыс. тонн продукции на сумму 102 млн долларов США. Это на 3% меньше и 16% больше, чем годом ранее.

За отчетный период провинция импортировала более 26 тыс. тонн продукции на сумму более 75 млн долларов, что означает 30%-ный рост стоимости и отсутствие изменений в объеме.

Экспортировались ковры и ремесленные изделия, сладости и шоколад, стекло и изделия из стекла, сталь и чугун, пластмассовые изделия, минералы и камни, орехи, нефтехимическая продукция, машины и механические устройства, компоненты и детали, кожаные и обувные изделия. Основными экспортерами были Турция, Ирак, Армения, Афганистан, Азербайджан, Пакистан, Грузия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты и Италия.